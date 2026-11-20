Em um vídeo divulgado recentemente, os moradores mostram a situação da via após uma chuva de pequena intensidade, que foi suficiente para deixar o trecho completamente alagado e praticamente intrafegável.

Nas imagens, é possível observar o acúmulo de água e as dificuldades enfrentadas por quem precisa utilizar a rua. A situação gerou indignação entre os moradores, que questionam a falta de infraestrutura e de ações do poder público para solucionar problemas que, segundo eles, afetam diretamente o cotidiano da população.

A insatisfação também ganhou força diante da informação de que a prefeita estaria em Manaus enquanto os moradores enfrentam os problemas na cidade. A situação levantou questionamentos sobre a presença da gestão municipal e a atenção dada às demandas da comunidade.

Os moradores cobram medidas urgentes para melhorar as condições de trafegabilidade, além de ações que evitem que situações semelhantes se repitam a cada período de chuva.

Até o momento, não há manifestação da administração municipal sobre a denúncia. O espaço permanece aberto para que a Prefeitura de Ipixuna apresente esclarecimentos sobre a situação.

https://www.youtube.com/shorts/LwxIZc5AXEE

Moradores de Ipixuna denunciam abandono e cobram providências da prefeitura