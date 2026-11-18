Candidatas devem apresentar documentação até o dia 24 de novembro para dar continuidade à contratação temporária.

A Prefeitura de Rodrigues Alves publicou nesta quarta-feira (18) o 14º edital de convocação do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 002/2025. Nesta etapa, duas candidatas foram chamadas para os procedimentos de contratação temporária.

As convocadas são Marione Silva do Carmo, terceira colocada, e Jamile da Conceição Souza, quarta colocada. Ambas foram aprovadas para o cargo de auxiliar de consultório odontológico, com atuação na zona urbana do município.

As candidatas deverão comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Sena Madureira, nº 310, no Centro, nos dias 18, 23 ou 24 de novembro, das 8h às 14h, levando documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e residência, carteira de trabalho, certidões negativas, atestado de saúde ocupacional e demais documentos exigidos no edital, incluindo os dos dependentes, quando houver.

A prefeitura alerta que o não comparecimento ou a falta de documentação dentro do prazo resultará na eliminação automática. Quem não desejar assumir a vaga neste momento poderá solicitar presencialmente, uma única vez, a transferência para o final da lista de classificados.