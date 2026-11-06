Prefeitura de Mâncio Lima entrega obras com mais de R$ 900 mil em investimentos e leva ações de saúde e cidadania à comunidade São Salvador

Programação incluiu a reconstrução da Escola Pedro de Moraes, melhorias na UBS Lina Bandeira, entrega de uma casa de apoio aos profissionais de saúde e atendimentos médicos e sociais aos moradores ribeirinhos.

Na manhã da última quinta-feira, 5 de novembro, a Prefeitura de Mâncio Lima realizou uma extensa programação na comunidade São Salvador, localizada às margens do Rio Moa, no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) São Salvador. A agenda, desenvolvida em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e o Governo do Estado, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, foi marcada pela entrega de três importantes obras públicas, que representam mais de R$ 900 mil em investimentos, além da realização da segunda edição do Projeto Cidadão.

As entregas contemplaram a reconstrução em alvenaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de Moraes, melhorias na Unidade Básica de Saúde (UBS) Lina Bandeira e a construção de uma casa de apoio para os profissionais de saúde que atuam na comunidade.

Durante a programação, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, destacou a importância das parcerias institucionais para levar investimentos e serviços públicos às comunidades mais distantes: “Estamos entregando uma escola construída do zero, por meio de uma parceria com o Governo do Estado. Agradeço a todos que contribuíram para que esse projeto se tornasse realidade, desde a gestão do ex-governador Gladson Cameli, passando pelo ex-secretário Aberson Carvalho e pelo atual secretário de Estado de Educação, Reginaldo. Também agradeço à governadora Mailza Assis pela continuidade dessa parceria com o município.

Quando unimos esforços, os benefícios chegam à população. É muito gratificante ver essas conquistas se tornando realidade”, destacou o prefeito.

Com investimento superior a R$ 680 mil, a Escola Municipal Pedro de Moraes foi reconstruída em alvenaria por meio de convênio entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Localizada na margem esquerda do Rio Moa, a unidade atende atualmente 45 estudantes, sendo 18 da Educação Infantil e 27 do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano.

A nova estrutura conta com quatro salas de aula, refeitório, salas de direção e apoio pedagógico, banheiros e área externa de convivência, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem para estudantes e profissionais da educação.

Durante a solenidade, o professor Júnior Pinho, Secretário Municipal de Educação, destacou que a entrega representa mais uma conquista para a educação rural e ribeirinha. Segundo ele, esta é a 9ª escola construída, reformada ou ampliada pela gestão municipal nos últimos dois anos: “Entregar uma escola como essa em uma comunidade distante significa levar dignidade e proporcionar oportunidades para que nossas crianças e suas famílias possam sonhar com um futuro melhor. Nosso objetivo é garantir educação de qualidade sem que os pais precisem deslocar seus filhos até a cidade. Hoje, eles podem estudar na própria comunidade, recebendo o mesmo ensino oferecido na zona urbana”, ressaltou.

O coordenador do Núcleo da Secretaria de Estado de Educação (SEE), José Alcione Benevides, também destacou a importância da parceria entre o Estado e o município para o avanço da educação: “Não existe essa divisão entre escola estadual e escola municipal quando o assunto é educação. A educação do município é uma só. Essa parceria tem contribuído muito para melhorar a qualidade do ensino e a estrutura das escolas. Quem ganha com isso são os alunos, os servidores e toda a população”, afirmou.

Saúde: UBS recebe melhorias e profissionais ganham casa de apoio

Na área da saúde, a Prefeitura entregou a casa de apoio destinada aos profissionais que atuam na UBS Lina Bandeira. A obra recebeu investimento de R$ 185 mil e oferece uma estrutura adequada para a permanência das equipes que prestam assistência à população ribeirinha.

O espaço conta com dormitórios, banheiros, cozinha, refeitório e área de convivência, garantindo melhores condições de acomodação aos profissionais que trabalham na localidade.

A Unidade Básica de Saúde também recebeu serviços de manutenção, incluindo pintura e ajustes nas instalações hidráulicas e elétricas, proporcionando melhores condições para os atendimentos.

A secretária municipal de Saúde, Rusie Lima, destacou que as melhorias representam não apenas um avanço na estrutura dos serviços, mas também o reconhecimento e a valorização dos profissionais.

“É uma alegria entregar essas melhorias à comunidade de São Salvador. Estamos oferecendo uma estrutura adequada para os atendimentos, com o mesmo padrão de qualidade das unidades da zona urbana. A casa de apoio foi preparada e equipada para garantir conforto e condições dignas aos profissionais que se deslocam até as comunidades ribeirinhas. Valorizar quem cuida da nossa população também é uma prioridade da gestão”, enfatizou.

Além das entregas, a comunidade São Salvador recebeu mais uma edilção do Programa Saúde Itinerante dentro do Projeto Cidadão, uma ação realizada em parceria com diversas instituições, oferecendo serviços de saúde, documentação, cidadania e acesso à Justiça.

A programação contou com consultas médicas, atendimento ginecológico, exames laboratoriais, testes rápidos, vacinação, procedimentos de enfermagem e atendimento odontológico, além de serviços de identificação e orientação jurídica.

A iniciativa também contou com a participação do Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, INCRA, Governo do Estado e Prefeitura de Mâncio Lima.

A vereadora Jaluza do Val, representante da comunidade São Salvador e mãe de aluno da rede municipal, destacou a importância das entregas e dos serviços oferecidos à população: “Quero expressar minha gratidão por esse projeto e por todo o trabalho realizado em nossa comunidade. A entrega dessa escola representa um avanço muito grande para as famílias, os trabalhadores e, principalmente, para os nossos filhos. É uma escola com estrutura adequada, que vai contribuir para a educação das nossas crianças. Sempre digo que o maior legado que podemos deixar para nossos filhos é o conhecimento. Por isso, é uma alegria ver nossa comunidade recebendo investimentos como esse e serviços que garantem mais oportunidades e qualidade de vida à população ribeirinha”, afirmou.

Durante a ação realizada no dia 5 de novembro, foram registrados atendimentos em diferentes áreas da saúde, conforme balanço da organização: Vacinação: 2 doses aplicadas; testes rápidos: 100 atendimentos; procedimentos de enfermagem: 11; clínica geral: 33 consultas; ultrassonografias: 11 exames; Ginecologia: 15 consultas; Odontologia: 25 pacientes atendidos e 51 procedimentos realizados; dispensação de medicamentos: 46 receitas atendidas e Setor de regulação: 35 atendimentos.

A programação do Projeto Cidadão e Saúde Itinerante segue para a Terra Indígena Nukini, na comunidade República, nos dias 9 e 10 de novembro, ampliando o acesso aos serviços públicos para outras famílias da região reforçando a importância da atuação integrada entre o poder público e as instituições parceiras para ampliar o acesso à educação, à saúde, à cidadania e aos direitos sociais, especialmente nas comunidades ribeirinhas e localidades de difícil acesso com melhores condições de atendimento em saúde e maior acesso aos serviços públicos.