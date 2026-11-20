Uma mulher identificada como Maria Tatiana Pacheco Domingos, de 29 anos, foi presa na noite desta quinta-feira (19), enquanto se preparava para viajar de Cruzeiro do Sul para Tarauacá. A abordagem aconteceu dentro de um ônibus na rodoviária do município, localizada no bairro Miritizal II. Ela estava acompanhada do filho de apenas 3 anos.

A prisão foi realizada após um trabalho conjunto entre o setor de Inteligência da Polícia Militar e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICO). As equipes receberam informações sobre a presença da mulher no veículo e conseguiram localizá-la antes da partida.

Segundo a polícia, havia contra Maria Tatiana um mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. A ocorrência, no entanto, não detalha o crime relacionado à determinação judicial.

Após receber voz de prisão, a mulher foi encaminhada à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Como estava acompanhada do filho pequeno, ela acionou a sogra, que compareceu à delegacia e assumiu os cuidados da criança, além de recolher os pertences pessoais da família.