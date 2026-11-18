As famílias ficaram em situação de risco e precisaram de apoio da Defesa Civil Municipal para deixar os imóveis afetados.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar vistorias técnicas nas residências. Os agentes avaliaram as condições do terreno, identificaram possíveis riscos de novos desbarrancamentos e orientaram os moradores sobre as medidas de segurança.

As famílias atingidas também foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, que deverá avaliar a situação de cada uma para possível concessão do aluguel social.

O coordenador de Desastres da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, Iranilson Neri, afirmou que a prioridade é evitar que os moradores permaneçam em áreas de risco e garantir assistência às pessoas que tiveram as casas atingidas.“Diante de uma ocorrência como essa, nossa prioridade é preservar vidas e garantir a segurança das famílias. Nossa equipe esteve presente desde o primeiro momento, realizando as vistorias, avaliando os riscos e prestando todo o suporte necessário para a retirada dos moradores das áreas afetadas”, destacou.

Iranilson explicou ainda que a Defesa Civil trabalha em conjunto com a Assistência Social para garantir o atendimento às famílias.“Estamos trabalhando em conjunto com a Assistência Social para garantir que essas famílias recebam o encaminhamento adequado. Nosso compromisso é agir com responsabilidade e oferecer assistência à população, principalmente nos momentos em que ela mais precisa”, afirmou.