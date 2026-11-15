A comunidade de São Francisco, localizada nas Três Bocas do Rio Valparaíso, considerada a mais distante da sede do município de Rodrigues Alves (AC), celebrou o encerramento de seu novenário, reafirmando a força da fé católica nas comunidades ribeirinhas da amazônia acreana.

Devido às particularidades geográficas e climáticas da região, a festividade acontece fora da data tradicional de São Francisco de Assis, celebrada em 4 de outubro. Uma vez ao ano, a comunidade recebe a visita de um sacerdote acompanhado por uma equipe missionária da Paróquia São José. A missão é realizada alternadamente pelo pároco, Padre Nicácio Aiello, e pelo vigário paroquial, Padre André Maritan.

Neste ano de 2026, a missão foi conduzida pelo Padre Nicácio Aiello, acompanhado por alguns paroquianos de Rodrigues Alves, cuja disponibilidade e generosidade para participar dessas experiências missionárias são sempre marcantes. Também integraram a equipe o seminarista Emerson Tenório, do Instituto Missionário Coração Imaculado de Maria (IMCIM) , que realiza parte de sua formação na Amazônia, e Ewersson Mendes, Salesiano Cooperador leigo, natural de Pernambuco e atuante na Arquidiocese de São Paulo, que visitou pela primeira vez a região amazônica.

A programação incluiu visitas à escola e às residências, momentos de oração, evangelização e celebrações sacramentais. Foram celebrados três casamentos, mais de 15 batizados, além de Primeira Eucaristia e Crisma, frutos de uma comunidade que, nos últimos anos, vem se organizando e fortalecendo sua caminhada para viver cada vez mais intensamente a fé católica.

A missão que transforma quem evangeliza

Para o Padre Nicácio Aiello, a missão na Amazônia é uma experiência que desafia seus limites físicos, fortalece sua fé e renova o sentido de seu sacerdócio.

“Não sou mais o mesmo padre de quando cheguei aqui. A Amazônia nos transforma e nos ensina a reconhecer o outro e sua realidade como um verdadeiro lugar teológico, onde Deus se revela para além dos livros e das salas de aula. Inspirado pelo nosso fundador, o Venerável Angelo Angioni, compreendo cada vez mais que ser missionário é lançar-se ao serviço, permitindo também ser evangelizado por aqueles a quem somos enviados”, destacou o pároco.

O olhar de quem conhece a Amazônia pela primeira vez

Para o Salesiano Cooperador Ewersson Mendes, a participação na missão representou a oportunidade de conhecer de perto a realidade das comunidades ribeirinhas e os desafios da evangelização na região.

Para Ewersson Mendes: "A missão é sem dúvidas uma experiência incrível! Além de fazer Jesus conhecido e amado, sairei renovado e com entusiasmo, para continuar vivendo os frutos que este momento vai gerar em meu coração".

O encerramento do novenário reafirma o compromisso de uma Igreja missionária que supera distâncias, atravessa rios e permanece próxima de seu povo. Nas comunidades mais distantes da Amazônia em especial no vale do Juruá, a evangelização acontece não apenas pelo anúncio da Palavra, mas também pela presença, pela escuta e pelo serviço.