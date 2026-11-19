A Vila Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul, será palco da grande final do The Voice nas Vilas 2026 neste sábado, 21 de novembro, a partir das 19h. O evento será realizado na Quadra de Esportes da comunidade, localizada na Agrovila II, reunindo talentos musicais em uma noite de apresentações e muita emoção.

A competição chega à sua etapa decisiva com oito finalistas, que disputarão o título de campeão da edição 2026. O evento promete movimentar a comunidade e atrair moradores de diferentes localidades para prestigiar os participantes.

Além de valorizar os talentos musicais da região, a competição contará com uma premiação total de R$ 3.500, distribuída entre os três primeiros colocados. O grande vencedor receberá R$ 2 mil, enquanto o segundo lugar será premiado com R$ 1 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.

O The Voice nas Vilas tem como objetivo incentivar a cultura, revelar novos talentos e proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a população, fortalecendo as manifestações artísticas nas comunidades rurais de Cruzeiro do Sul.

A grande final conta com patrocínio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e do Ministério da Cultura, por meio do Sistema Nacional de Cultura. O evento também recebe apoio do Jornal Folha do Juruá, do ex-prefeito Deda e da deputada estadual Maria Antônia.

A organização convida toda a população para prestigiar a grande final e torcer pelos oito finalistas em uma noite que promete celebrar a música e os talentos do Vale do Juruá.