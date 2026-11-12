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Mâncio Lima conquista Selo Ouro em Transparência Pública e registra avanço na gestão e no acesso à informação

Município alcançou 86,18% de transparência ativa e cumpriu 100% dos critérios essenciais do Programa Nacional de Transparência Pública

12/11/2026 às 05h23
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Mâncio Lima conquista Selo Ouro em Transparência Pública e registra avanço na gestão e no acesso à informação

Município alcançou 86,18% de transparência ativa e cumpriu 100% dos critérios essenciais do Programa Nacional de Transparência Pública, avançando da categoria Prata para Ouro em apenas um ano.

 

A Prefeitura de Mâncio Lima conquistou o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), no ciclo de avaliação de 2026, consolidando um importante avanço na qualidade da gestão pública, na prestação de contas e no acesso da população às informações sobre a administração municipal.

 

O município alcançou 86,18% de índice de transparência ativa e cumpriu 100% dos critérios essenciais estabelecidos pela matriz de avaliação do programa, garantindo a certificação Ouro. O resultado representa uma evolução significativa em relação a 2025, quando Mâncio Lima recebeu, pela primeira vez, o Selo Prata, com índice de 78,58%.

 

Desde a criação do programa, em 2022, o município ainda não havia recebido uma certificação. A conquista da primeira categoria, no ano passado, marcou o início de um processo de aprimoramento que, em 2026, resultou na elevação do nível de transparência do Portal da Prefeitura.

 

O Programa Nacional de Transparência Pública é uma iniciativa que avalia e incentiva órgãos e entidades públicas a disponibilizarem informações de maneira clara, acessível e atualizada. A iniciativa fortalece o controle social e permite que os cidadãos acompanhem a aplicação dos recursos públicos, as despesas, as receitas, as licitações, os contratos e outras ações da administração.

 

No ciclo de 2026, a avaliação adotou critérios mais rigorosos, com revisões de qualidade conduzidas pelos Tribunais de Contas sobre mais de 10.800 portais públicos em todo o país. Para alcançar o Selo Ouro, os órgãos precisavam atingir pontuação entre 85% e 94%, além de cumprir integralmente os critérios essenciais.

 

O avanço de Mâncio Lima é resultado do trabalho de modernização dos processos internos, do aprimoramento dos mecanismos de controle, da adoção de tecnologias e do envolvimento dos setores responsáveis pela alimentação e atualização das informações no Portal da Transparência.

 

A Controladora Interna do Município, Caissa Siqueira, responsável pela autoavaliação do Portal da Transparência, destacou a importância do resultado e o empenho dos profissionais envolvidos no processo: “Para nós, de Mâncio Lima, essa conquista tem um significado muito especial. Desde 2022, quando o programa foi criado, o município nunca havia recebido uma certificação. No ano passado, alcançamos o Selo Prata e, neste ano, avançamos para o Selo Ouro. Como Controladora Interna, fico muito feliz e orgulhosa desse resultado, pois conheço o trabalho, o compromisso e a dedicação de todos os envolvidos nesse processo de avaliação e melhoria do nosso Portal da Transparência. É uma conquista coletiva, que demonstra a evolução da gestão e o compromisso com a transparência e a responsabilidade pública”, afirmou.

 

O prefeito Zé Luiz também comemorou a conquista e ressaltou que a transparência é um princípio fundamental da administração pública, que exige responsabilidade na aplicação dos recursos e compromisso de toda a equipe de governo.

 

“Receber o Selo Ouro demonstra que estamos avançando na construção de uma gestão cada vez mais responsável, organizada e comprometida com o dinheiro público. Administrar é ter zelo pelos recursos que pertencem à população, planejar os investimentos e garantir que cada gasto seja realizado com responsabilidade e transparência. Esse resultado não é mérito de uma única pessoa, mas de uma equipe que trabalha diariamente, desde o controle interno até cada secretaria e servidor que contribui para o funcionamento da Prefeitura”, destacou o prefeito.

 

A conquista do Selo Ouro representa mais um passo no fortalecimento da administração municipal e reafirma o compromisso da Prefeitura de Mâncio Lima com a transparência, a eficiência administrativa e o respeito ao cidadão. Mais do que uma certificação, o reconhecimento evidencia a evolução dos mecanismos de controle e a importância do trabalho integrado dos servidores para garantir uma gestão pública responsável e aberta à sociedade.

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