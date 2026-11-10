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Prefeitura de Mâncio Lima avança na implantação do Contrata+Brasil para fortalecer a economia local

A Prefeitura de Mâncio Lima segue investindo em modernização e desenvolvimento econômico.

10/11/2026 às 12h09 Atualizada em 10/11/2026 às 12h14
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Prefeitura de Mâncio Lima avança na implantação do Contrata+Brasil para fortalecer a economia local

A Prefeitura de Mâncio Lima segue investindo em modernização e desenvolvimento econômico. Uma equipe de gestores municipais, participa, no Sebrae, em Rio Branco, nos dias 09 e 10 de novembro, do Encontro Estadual Contrata+Brasil e Sistema LICON. O evento tem como objetivo capacitar gestores públicos, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios para ampliar a participação nas compras e contratações públicas, buscando ampliar os conhecimentos para implementar novas ferramentas de contratação pública no município.

 

A iniciativa reforça uma das prioridades da atual gestão: valorizar as empresas locais, fortalecer o comércio e criar mais oportunidades para os pequenos empreendedores e prestadores de serviços de Mâncio Lima.

 

“Nosso objetivo é fazer com que o desenvolvimento aconteça dentro do nosso município. Queremos valorizar nossas empresas, incentivar quem empreende e criar oportunidades para que os recursos públicos também contribuam para movimentar a economia local, sempre respeitando a legislação”, destacou o prefeito Zé Luiz.

 

Para o secretário municipal de Finanças, Marcos Carvalho, a implantação do programa representa um avanço importante na gestão pública e integra as estratégias do Plano de Desenvolvimento Econômico do município.

 

“Queremos ir além da modernização das contratações. Nossa proposta é aproximar os pequenos empreendedores da Prefeitura, facilitar o acesso às oportunidades e estimular a circulação de recursos na economia local. É transformar as compras públicas em instrumentos de desenvolvimento, geração de renda e fortalecimento dos nossos negócios”, afirmou o secretário.

 

Com planejamento e inovação, a gestão vem trabalhando para construir uma Mâncio Lima mais forte, com uma administração eficiente e uma economia local cada vez mais valorizada.

Contrata+Brasil , e uma plataforma do Governo Federal apoiada pelo Sebrae que conecta MEIs, agricultores familiares e pequenos negócios a oportunidades de prestação de serviços e fornecimento para órgãos públicos de forma simplificada e sem burocracia. Já o sistema LICON é voltado à gestão e transparência de licitações e contratos públicos, integrando boas práticas para gestores municipais e fornecedores locais.

 

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