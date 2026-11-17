Rosildo Cassiano, que atualmente ocupa cargo na Prefeitura de Porto Walter, foi detido durante a Operação Dupla Face, que investiga possíveis ligações entre o tráfico de drogas e pessoas com influência política na região. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Walter, Rosildo Cassiano, foi preso nesta terça-feira (17) durante uma ação da Polícia Federal que investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e possíveis conexões com integrantes do meio político no Vale do Juruá, interior do Acre.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Dupla Face, coordenada pela Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, com apoio da Polícia Militar do Acre. Após a detenção, Rosildo pagou fiança e foi colocado em liberdade.

Atualmente, o ex-parlamentar exerce a função de diretor de Articulação Política e Institucional da Prefeitura de Porto Walter, circunstância que chama atenção diante da linha de investigação adotada pelas autoridades federais.

Operação investiga possíveis conexões entre política e criminalidade

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, a operação teve como objetivo desarticular possíveis vínculos entre integrantes de uma organização criminosa e pessoas com influência na administração pública municipal.

Durante a ofensiva, a Justiça autorizou o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante durante as diligências, enquanto um dos mandados de prisão preventiva permaneceu sem cumprimento.

As apurações apontam suspeitas de que a influência política teria sido utilizada para beneficiar interesses criminosos, incluindo possíveis nomeações irregulares, favorecimento dentro da estrutura administrativa e apoio a atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Por que a operação recebeu o nome de Dupla Face?

Segundo a Polícia Federal, a denominação da operação faz referência à suspeita de utilização de posições de influência política para atender interesses de organizações criminosas.

A investigação busca esclarecer se estruturas e relações ligadas ao poder público teriam sido utilizadas para conferir aparência de legalidade a práticas ilícitas, favorecendo a atuação de grupos criminosos na região.

A ofensiva também pretende identificar outros possíveis envolvidos, reunir elementos de prova e aprofundar a apuração sobre a eventual participação de agentes públicos no esquema investigado.

Apesar da prisão e das suspeitas investigadas, a participação individual dos envolvidos nos crimes apurados ainda depende da conclusão das investigações e da análise da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal.