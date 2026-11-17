A causa da morte do jovem Gustavo Brito, de 25 anos, encontrado sem vida em uma área de mata no Ramal Sacado da Brasília, em Cruzeiro do Sul, foi esclarecida após os procedimentos periciais. Conforme as informações da perícia e o registro no atestado de óbito, o rapaz morreu em decorrência de um infarto do miocárdio.

O caso mobilizou familiares, amigos e moradores da região, que buscavam informações sobre o paradeiro de Gustavo desde a madrugada de domingo (15), quando ele foi visto pela última vez, por volta das 2h. Durante o período de desaparecimento, diversas publicações circularam nas redes sociais na tentativa de ajudar a encontrá-lo.

O corpo foi localizado na segunda-feira (16), em uma região de vegetação próxima à estrada que conecta Cruzeiro do Sul, no Acre, ao município de Guajará, no Amazonas.

Circunstâncias da morte

Segundo informações levantadas pelas autoridades, o jovem teria apresentado um mal-estar enquanto estava próximo ao veículo que utilizava. Em seguida, teria deixado o automóvel e percorrido cerca de 100 metros em direção à mata.

Gustavo foi encontrado sem sinais vitais, com uma das mãos segurando uma cerca. O veículo estava estacionado nas proximidades e, em seu interior, foram localizados uma sandália e algumas peças de roupa que seriam do rapaz.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, major Abrão, esclareceu que não foram identificados indícios aparentes de agressão no corpo da vítima. O oficial também desmentiu informações que circulavam sobre a possibilidade de o jovem ter sido encontrado enterrado em uma cova rasa.

“Ele não pegou tiro, facada nem paulada. As pessoas que moram perto disseram que ele saiu do carro e foi para a área de mata. Ele foi achado com a mão fechada na cerca e sem sinal de violência”, declarou o comandante.

Exames esclarecem causa da morte

Após a localização do corpo, policiais militares realizaram o atendimento inicial da ocorrência. Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Criminal também foram acionados para os levantamentos técnicos e demais procedimentos.

As informações periciais e o atestado de óbito apontaram o infarto do miocárdio como causa da morte, afastando, até o momento, as suspeitas iniciais de que Gustavo pudesse ter sido vítima de violência.

O caso gerou repercussão entre moradores de Cruzeiro do Sul, especialmente diante das circunstâncias em que o jovem desapareceu e foi posteriormente encontrado.