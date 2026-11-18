Suspeito de 40 anos foi preso pela Polícia Militar após ameaçar familiares, moradores e trabalhadores de uma empresa de internet.

Um casal de idosos precisou abandonar a própria residência e se esconder em uma área de mata após sofrer ameaças de morte do filho, Gleisson Soriano da Silva, de 40 anos. O caso aconteceu nesta segunda-feira (16), na comunidade Paraná Pentecostes, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito retornou de Cruzeiro do Sul durante a tarde e passou a consumir bebidas alcoólicas, havendo também suspeita de uso de drogas. Conforme relatos de familiares, ele apresentou comportamento agressivo e começou a ameaçar parentes, vizinhos e pessoas que transitavam pelo ramal.

Durante a confusão, Gleisson teria entrado na frente de uma motocicleta, quase provocando um acidente, e se envolvido em uma briga com o condutor. Em seguida, foi até a casa dos pais e passou a ameaçá-los de morte, principalmente o pai. Temendo pela própria segurança, os idosos fugiram para a mata. Funcionários da empresa Unonet, que trabalhavam na manutenção da internet na comunidade, também teriam sido ameaçados.

Acionada para atender à ocorrência, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou o suspeito próximo a uma casa de farinha, apresentando sinais de embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.