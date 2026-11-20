Uma pessoa que trabalhava com a venda de enxovais viveu momentos de tensão após ser rendida por dois criminosos encapuzados, na quarta-feira (18), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. Durante o assalto, a vítima foi mantida refém e teve o veículo, documentos, celular e diversas mercadorias roubados.

De acordo com as informações repassadas à Polícia Civil, os assaltantes mantiveram a vítima encapuzada durante a ação criminosa e, posteriormente, a abandonaram em uma área de mata da região. Somente após ser libertada, ela conseguiu procurar ajuda e comunicar o crime às autoridades.

Entre os objetos levados estavam uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um aparelho celular e produtos de enxoval avaliados em aproximadamente R$ 40 mil.

Após receber a denúncia, investigadores do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) iniciaram diligências para localizar os bens roubados. O trabalho policial resultou na recuperação do automóvel utilizado pela vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos no assalto.