A morte do segundo-tenente da Polícia Militar do Acre, Gilfran Marques, assassinado a tiros nesta quinta-feira (19), na cidade peruana de Iñapari, levantou suspeitas de uma possível retaliação de integrantes de uma organização criminosa. Após o crime, fogos de artifício foram registrados em diferentes regiões de Rio Branco, em uma comemoração atribuída a membros do Comando Vermelho (CV).

Uma das hipóteses consideradas por policiais militares é que o assassinato esteja relacionado a um confronto ocorrido na noite de quarta-feira (18), na antiga Estrada do Amapá, na capital acreana. Na ocasião, uma troca de tiros entre policiais e ocupantes de um Ford Ka vermelho terminou com um suspeito morto e outras duas pessoas feridas. Um quarto envolvido conseguiu escapar por uma área de mata.

Gilfran era lotado no destacamento da Polícia Militar em Assis Brasil e tinha o hábito de praticar ciclismo na região de fronteira. No momento do ataque, ele pedalava em território peruano quando teria sido surpreendido por pelo menos três homens armados, que efetuaram diversos disparos, principalmente contra sua cabeça. O oficial não resistiu aos ferimentos.

Durante os levantamentos iniciais, também surgiu a informação sobre uma pichação vermelha com as iniciais do Comando Vermelho, aumentando as suspeitas de envolvimento da facção. Apesar disso, a participação do grupo criminoso e uma possível ligação com o confronto em Rio Branco ainda não foram confirmadas oficialmente.

O assassinato ocorre em meio à escalada da violência atribuída à disputa entre organizações criminosas no Acre. Conforme os levantamentos divulgados, 13 mortes foram contabilizadas neste mês nesse contexto, com maior concentração de ocorrências na capital.

O militar era irmão de Wendell Gonçalves Marques, presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil. As autoridades peruanas iniciaram diligências para identificar os autores do homicídio, enquanto as circunstâncias e a motivação do crime seguem sob investigação.