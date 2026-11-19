Ampliação dos locais de aplicação beneficia estudantes de municípios isolados do Vale do Juruá e facilita o acesso ao processo seletivo.

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou uma mudança importante no vestibular de Medicina para 2027. Os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, no Vale do Juruá, foram incluídos entre os locais de aplicação das provas, conforme retificação publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18).

Antes da alteração, Cruzeiro do Sul era a única cidade da região autorizada a receber o exame. A inclusão dos dois municípios representa um avanço para os candidatos que enfrentam dificuldades de deslocamento, especialmente em localidades onde o transporte depende de embarcações ou aeronaves.

A universidade também acrescentou Jordão e Santa Rosa do Purus à lista, ampliando de cinco para nove o número de municípios que receberão as provas. Além dessas cidades, o vestibular será aplicado em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Rio Branco e Tarauacá.

Os estudantes que já efetuaram a inscrição poderão retornar ao sistema do processo seletivo e modificar o município de realização do exame.

Inscrições e vagas

O vestibular disponibiliza 80 vagas para Medicina no campus da Ufac em Rio Branco, com ingresso previsto para os dois semestres de 2027.

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de dezembro, às 18h, pelo horário de Brasília, no site do Cebraspe, banca responsável pela seleção. A taxa é de R$ 130, com prazo de pagamento até 9 de dezembro.

As avaliações acontecerão nos dias 24 e 31 de janeiro de 2027, com 160 questões objetivas distribuídas em quatro áreas do conhecimento, além de uma prova de redação.

A divulgação do resultado final está prevista para 9 de abril de 2027. A retificação foi assinada pela pró-reitora de Graduação da Ufac, Danila Torres de Araújo Frade Nogueira.