Vítima de 33 anos foi atingida no peito e na virilha; suspeito fugiu após o crime.

Uma tentativa de interromper uma discussão entre um casal terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (19), em Rio Branco. Samuel Dantas da Silva, de 33 anos, foi assassinado com dois golpes de faca na Rua Angico, na região do Vale do Açaí.

De acordo com informações policiais, Samuel estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos em uma praça da região quando presenciou uma briga entre um casal e decidiu intervir. Durante a confusão, um homem ainda não identificado teria se irritado, sacado uma faca e atingido a vítima no peito e na virilha.

Mesmo gravemente ferido, Samuel conseguiu percorrer aproximadamente 15 metros antes de cair na via pública. O agressor fugiu imediatamente após o ataque.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local, mas os socorristas apenas constataram a morte da vítima.

Policiais militares do 3º Batalhão realizaram o isolamento da área para os procedimentos periciais e fizeram buscas nas proximidades, porém o suspeito não foi localizado.

As primeiras investigações estão sob responsabilidade da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil. Posteriormente, o caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deverá apurar as circunstâncias do assassinato e identificar o autor.