Ataque foi registrado por câmeras de segurança; suspeitos passaram duas vezes pelo local efetuando disparos.

Momentos de tensão e correria marcaram a noite de terça-feira (17), no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco. Dois criminosos que estavam em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo contra pessoas reunidas em frente a uma distribuidora, nas proximidades da Praça da Juventude.

O ataque aconteceu por volta das 23h e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que os suspeitos passam pelo estabelecimento atirando e, pouco depois, retornam para realizar novos disparos. Assustadas, as pessoas correram em busca de abrigo. Uma delas conseguiu escapar por uma abertura na grade de ferro.

Apesar da gravidade da ação, ninguém foi atingido pelos tiros.

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados e realizaram buscas na região após coletarem informações sobre os suspeitos e a motocicleta utilizada no crime. Até o momento, nenhum envolvido foi preso.

A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.