Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação , Cultura e Esporte, realizou, na tarde da última sexta-feira, 18, a entrega da reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima, localizada na Avenida Japiim, no bairro Pé da Terra. A solenidade reuniu autoridades municipais, profissionais da educação, alunos, pais, representantes da comunidade e convidados.

Com investimento de aproximadamente R$ 500 mil, provenientes de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e de recursos próprios do município, a obra promoveu uma transformação significativa na estrutura da unidade, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares.

Os serviços contemplaram a construção de uma nova sala de aula, a ampliação do refeitório, a renovação da fachada e diversas melhorias estruturais. As intervenções ampliaram os espaços e contribuíram para oferecer mais conforto e acolhimento aos estudantes, professores e demais profissionais da escola.

A Escola Mâncio Lima atende alunos da educação infantil e do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Atualmente, a unidade conta com 62 estudantes, distribuídos em turmas multisseriadas, que abrangem a creche, para crianças de 2 e 3 anos, a pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, e os anos iniciais do ensino fundamental e tem um quadro de 18 funcionários.

Durante a solenidade, o prefeito Zé Luiz destacou o planejamento dos recursos municipais como um dos fatores que possibilitam a execução das obras na área da educação. Segundo ele, a intervenção na Escola Mâncio Lima foi além de uma reforma convencional.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus. O segredo é simples: planejamento e organização dos recursos. Estamos entregando mais uma escola, mas não considero apenas uma reforma, e sim uma construção, porque a estrutura ficou completamente diferente do que era antes”, afirmou.

O prefeito ressaltou que a transformação beneficia toda a comunidade escolar, especialmente alunos e professores, e destacou a importância de preservar o espaço público.

“Tenho certeza de que o número de alunos vai aumentar no próximo ano, porque agora temos um espaço diferenciado, construído com muito carinho, dedicação e qualidade. Peço à população e aos servidores que cuidem desse patrimônio. Estamos fazendo um grande esforço para melhorar nossas escolas, e precisamos da colaboração de todos”, acrescentou.

A entrega da unidade representa a oitava escola construída, reformada ou ampliada pela gestão municipal nos últimos dois anos, conforme destacou o secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, professor Júnior Pinho.

O secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, professor Júnior Pinho, ressaltou a importância da nova estrutura para a comunidade escolar e para o desenvolvimento dos estudantes.

“Este é um momento de muita alegria para todos nós. A comunidade escolar está recebendo um ambiente renovado, que oferece melhores condições para o aprendizado. Quando construímos uma escola, não estamos apenas erguendo um prédio, mas também criando oportunidades para que as pessoas possam sonhar”, declarou.

O secretário também destacou o papel da educação na formação das futuras gerações e agradeceu ao prefeito pela parceria e pelo apoio às ações desenvolvidas pela pasta.

“Essas crianças são o futuro do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Como servidores públicos, estamos fazendo a nossa parte. Agradeço ao prefeito pela sensibilidade e por estar sempre ao nosso lado, assim como a toda a equipe da Secretaria de Educação, aos servidores da escola e à professora responsável pela unidade”, concluiu.

A responsável pela Escola Mâncio Lima, professora Thainá de Melo Araújo, destacou a emoção e a gratidão da comunidade escolar ao receber a unidade com a estrutura renovada.

“Nosso sentimento é de gratidão. Eu e toda a comunidade estamos muito felizes com essa entrega. Nem chamamos mais de reforma, mas de construção, porque o resultado surpreendeu a mim, aos pais e aos alunos”, afirmou.

Thainá também ressaltou que a obra representa uma mudança significativa em relação às condições anteriores da escola.

“Quem conheceu a antiga estrutura sabe da situação em que estávamos. Hoje, receber um prédio com uma estrutura tão maravilhosa vai ajudar muito no nosso trabalho e no atendimento às crianças. Agradecemos a Deus, ao prefeito, que se comprometeu com a reforma e cumpriu, e a todos os envolvidos nessa obra”, destacou.

Primeira professora relembra a história da escola

A solenidade também foi marcada pela participação da professora Maria Lúcia Nascimento de Alencar, primeira professora e responsável pela escola em seus primeiros anos. Ao acompanhar a transformação da instituição, ela relembrou as dificuldades enfrentadas no início das atividades e celebrou a nova estrutura.

“Estou muito grata pelo convite para participar desta comemoração. O prefeito está de parabéns. No início, a escola era pequenininha, tinha apenas duas salas e funcionava em outro local, na curva. Depois, durante a gestão do doutor Luiz, foi construída esta estrutura”, recordou.

Maria Lúcia destacou os desafios enfrentados na época, especialmente em relação à falta de espaço para armazenar os alimentos da merenda escolar.

“Naquele tempo, tínhamos pouco material e não havia um lugar adequado para guardar a merenda. Os alimentos perecíveis precisavam ficar na minha casa, e eu os trazia aos poucos. Hoje, fico muito feliz em ver a escola tão bonita, com uma estrutura adequada e em um padrão que a comunidade merece”, declarou.

Apresentações culturais e homenagem à história da instituição

A programação contou com apresentações culturais dos alunos do Coral Vozes da Aurora, que interpretaram o Hino Municipal em uma versão com arranjo de Efraim Nolasco, além da música “Girassol”, de Priscilla e Whindersson Nunes.

A cerimônia também valorizou a trajetória da Escola Mâncio Lima, com a participação do professor Vagno Nunes Dias, um dos alunos da primeira turma da instituição, e de representantes da comunidade e da atual equipe escolar.

Estiveram presentes o prefeito Zé Luiz, o secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, professor Júnior Pinho, o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Regiano Barros, além de vereadores Zeca do Pentecostes, Reziane Barros e Alice Rocha, profissionais da educação, pais, alunos e moradores da comunidade.

Com a conclusão da obra, a escola passa a oferecer espaços ampliados e uma estrutura renovada para atender às necessidades da comunidade escolar, contribuindo para a rotina dos profissionais da educação e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.