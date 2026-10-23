Prefeitura assina ordem de serviço para construção da Escola Tônico Sena, no Ramal do 20, com investimento de R$ 914 mil

A Prefeitura de Mâncio Lima assinou, na tarde da última quarta-feira, 22, no Gabinete do Prefeito, a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tônico Sena, localizada na comunidade do Ramal do 20, na zona rural do município. A obra contará com investimento de R$ 914 mil, fruto de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A nova escola foi projetada para atender aproximadamente 95 estudantes das comunidades do Ramal do 20 e do Feijão Insosso. O espaço contará com três salas de aula, salas administrativa, banheiros com acessibilidade além de refeitório climatizado, contemplando a educação infantil, os anos iniciais e finais do ensino fundamental, além de estudantes do ensino médio oriundos da rede estadual.

Durante a assinatura da ordem de serviço, Durante a assinatura da ordem de serviço, que contou com a presença dos Secretários Municipais, o prefeito Zé Luiz destacou que a obra busca oferecer melhores condições de aprendizagem e ampliar o atendimento educacional na zona rural.

“Estamos dando a ordem de serviço para a construção da Escola Tônico Sena, com a intenção de reunir os estudantes das comunidades do Feijão Insosso e do Ramal do 20 em uma escola padrão, climatizada e com melhores condições para alunos e professores. É uma obra que vai fazer diferença na vida da população daquela região. O mesmo projeto que desenvolvemos na cidade estamos levando para as comunidades rurais e ribeirinhas, porque queremos garantir melhores condições de atendimento em todo o município”, afirmou.

O prefeito também agradeceu a parceria com o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Educação, ressaltando que a cooperação permite executar obras e ampliar serviços públicos nas comunidades. Ele adiantou ainda que a gestão trabalha para implantar um anexo do posto de saúde nas proximidades da escola, com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores aos serviços de saúde.

O secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Júnior Pinho, destacou que a construção integra as ações de expansão e melhoria da rede municipal de ensino: “Primeiramente, gratidão a Deus por tudo o que está acontecendo. Essa é mais uma escola que estamos construindo e reformando no município. A unidade do Ramal do 20 será uma escola modelo, que vai atender tanto a comunidade do Feijão Insosso quanto os moradores do Ramal do 20. Será uma estrutura padrão, com condições de oferecer aos estudantes da zona rural um ambiente adequado, sem deixar de lado a qualidade das escolas da área urbana”, afirmou.

O secretário também ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado e informou que outras obras estão previstas para a educação municipal, incluindo unidades nas comunidades de São Salvador e Zumira.

A cooperação entre as duas esferas de governo envolve, ainda, ações como compartilhamento de espaços escolares, apoio ao transporte estudantil e colaboração na gestão de servidores, buscando ampliar o acesso à educação nas áreas urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas.

Arquitetura prioriza ventilação natural e conforto térmico

A Escola Tônico Sena seguirá um conceito arquitetônico que valoriza espaços amplos e abertos, ventilação natural e aproveitamento da iluminação. A proposta considera as condições climáticas da região amazônica e busca reduzir o acúmulo de calor nos ambientes, proporcionando mais conforto a estudantes e profissionais.

O planejamento também pode diminuir a necessidade de uso constante de equipamentos de climatização, contribuindo para a economia de energia elétrica. A combinação entre funcionalidade, conforto térmico e aproveitamento dos recursos naturais orienta os projetos de prédios públicos desenvolvidos pelo município.

A arquiteta Caira Siqueira, responsável pelos projetos, explicou que a concepção dos espaços considera as necessidades das comunidades e o bem-estar das pessoas que utilizarão as edificações.

“Todos os projetos que a Prefeitura vem desenvolvendo têm uma característica importante: são pensados para serem acolhedores, com espaços abertos e ventilados. Como arquiteta, é muito gratificante desenvolver o projeto de uma escola, porque considero a educação um dos maiores pilares da nossa sociedade. O prefeito nos dá liberdade para pensar cada projeto de acordo com as necessidades da comunidade e das pessoas que vão utilizar esses espaços”, destacou.

Caira acrescentou que o conforto térmico é um dos critérios considerados desde a elaboração do projeto arquitetônico.

“Em uma escola como essa, pensamos em aproveitar a ventilação natural, a iluminação e as características do ambiente para oferecer mais comodidade às pessoas. O objetivo é garantir conforto térmico aos alunos e profissionais que vão utilizar o prédio. Esses fatores são fundamentais na hora de projetar uma edificação, principalmente em uma região como a nossa”, explicou.

Com a assinatura da ordem de serviço, a Prefeitura avança na preparação para a construção da Escola Tônico Sena, que ampliará as condições de atendimento aos estudantes do Ramal do 20 e do Feijão Insosso, fortalecendo o acesso à educação pública na zona rural de Mâncio Lima.