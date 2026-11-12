Marcelo Silva é reeleito presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves.

Ele foi reeleito presidente do Poder Legislativo após a Chapa 1, encabeçada por ele, receber sete votos, contra quatro da chapa concorrente.

A eleição definiu a composição da Mesa Diretora, responsável pela condução dos trabalhos legislativos e pela administração interna da Casa. O resultado confirmou a maioria dos parlamentares em apoio à continuidade de Marcelo Silva na presidência.

Com a recondução ao cargo, o vereador terá a missão de coordenar as atividades do Legislativo municipal, conduzir as sessões e fortalecer o diálogo entre os parlamentares, mantendo o compromisso com as demandas da população de Rodrigues Alves.

A nova composição da Mesa Diretora ficará responsável por conduzir os trabalhos da Câmara durante o próximo período legislativo.