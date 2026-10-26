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Colégio Militar de Cruzeiro do Sul abre seleção com 85 vagas para 2027

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, das 8h do dia 26 de outubro até as 23h59 do dia 30 de outubro, no portal do processo seletivo.

26/10/2026 às 07h33 Atualizada em 26/10/2026 às 07h36
Por: Redação
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Colégio Militar de Cruzeiro do Sul abre seleção com 85 vagas para 2027

O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade Cruzeiro do Sul vai ofertar 85 vagas para novos alunos no ano letivo de 2027. O processo seletivo foi regulamentado pelo Edital nº 001/2026.

As oportunidades são distribuídas entre o 6º ano do Ensino Fundamental, com 60 vagas, e a 1ª série do Ensino Médio, com 25 vagas. Não haverá oferta inicial para as demais séries, que terão listas de espera organizadas por meio de procedimento complementar previsto para janeiro de 2027.

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, das 8h do dia 26 de outubro até as 23h59 do dia 30 de outubro, no portal do processo seletivo. O cadastro deverá ser preenchido pelo responsável legal, no caso de candidatos menores de idade.

A seleção para as vagas iniciais será feita por duas modalidades. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) participarão de sorteio público, marcado para 13 de novembro de 2026, às 8h. Para os demais candidatos inscritos na modalidade de avaliação escrita, a prova será aplicada em 29 de novembro, das 8h às 12h.

A avaliação escrita terá 20 questões objetivas, sendo dez de Língua Portuguesa e dez de Matemática, além de uma produção textual. A pontuação máxima será de 30 pontos. Para não ser eliminado, o candidato deverá obter pelo menos 15 pontos no total e acertar, no mínimo, cinco questões de cada disciplina.

Para ingresso no 6º ano, a redação deverá ser uma narrativa de 15 a 30 linhas, com título, narrador em primeira pessoa, espaço, tempo e diálogo. Já os candidatos à 1ª série do Ensino Médio deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo de 20 a 30 linhas, com tese, argumentos e conclusão com proposta de intervenção.

O edital também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 15% para candidatos da comunidade civil que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: baixa renda familiar, residência em um raio de até dois quilômetros da escola ou identificação como pessoa preta ou parda.

Metade das vagas de cada ano ou série poderá ser destinada a dependentes de militares estaduais do Acre. No 6º ano, serão 30 vagas para esse grupo e 30 para a comunidade civil. Na 1ª série do Ensino Médio, serão 12 para dependentes de militares e 13 para a comunidade civil.

A divulgação da convocação para matrícula dos aprovados dentro do número de vagas está prevista para 13 de janeiro de 2027. As matrículas dos novos estudantes deverão ocorrer entre os dias 18 e 22 de janeiro.

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