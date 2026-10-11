Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Que reuniu aventura, contato com a natureza e desafios de superação. A iniciativa faz parte do projeto “Trilha Verde — Expedição, Natureza e Superação”, idealizado pelo professor de Educação Física, Roberto Vagner Pinheiro.

Durante a programação, os alunos percorreram uma trilha ecológica e participaram de atividades voltadas ao desenvolvimento da autonomia, cooperação, trabalho em equipe e respeito ao meio ambiente. A proposta foi proporcionar uma experiência de aprendizagem fora da sala de aula, estimulando os estudantes a enfrentar desafios e superar seus próprios limites.

O projeto também busca ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos da zona rural, permitindo o acesso a experiências educativas em outros ambientes. A atividade integra a proposta de educação integral, que trabalha não apenas os conteúdos escolares, mas também o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes.

De acordo com a escola, a iniciativa teve como objetivo transformar o ambiente natural em um espaço de aprendizagem, onde os alunos pudessem colocar em prática conhecimentos, desenvolver habilidades e fortalecer a convivência entre colegas e professores.

A atividade contou com a participação de professores e outros profissionais da Escola Augusto Severo, além da parceria com o Sesc de Cruzeiro do Sul, que disponibilizou o espaço e recebeu os estudantes durante a programação.

A direção da escola destacou a importância da parceria e reconheceu o trabalho do professor Roberto Vagner Pinheiro, responsável pela elaboração e organização do projeto.Para a comunidade escolar, experiências como a Trilha Verde demonstram que estudantes da zona rural também devem ter acesso a atividades educativas diversificadas, capazes de ampliar seus conhecimentos e proporcionar novas descobertas.