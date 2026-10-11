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Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Integral Augusto Severo, localizada na Vila Santa Luzia do Pentecostes, na zona rural de Cruzeiro do Sul, participaram nesta sexta-feira, 9, de uma atividade pedagógica no Sesc

11/10/2026 às 18h38
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Que reuniu aventura, contato com a natureza e desafios de superação. A iniciativa faz parte do projeto “Trilha Verde — Expedição, Natureza e Superação”, idealizado pelo professor de Educação Física, Roberto Vagner Pinheiro.

Durante a programação, os alunos percorreram uma trilha ecológica e participaram de atividades voltadas ao desenvolvimento da autonomia, cooperação, trabalho em equipe e respeito ao meio ambiente. A proposta foi proporcionar uma experiência de aprendizagem fora da sala de aula, estimulando os estudantes a enfrentar desafios e superar seus próprios limites.

O projeto também busca ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos da zona rural, permitindo o acesso a experiências educativas em outros ambientes. A atividade integra a proposta de educação integral, que trabalha não apenas os conteúdos escolares, mas também o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes.1d64da11-1660-4d85-89d8-5d264ebddfcb

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De acordo com a escola, a iniciativa teve como objetivo transformar o ambiente natural em um espaço de aprendizagem, onde os alunos pudessem colocar em prática conhecimentos, desenvolver habilidades e fortalecer a convivência entre colegas e professores.

A atividade contou com a participação de professores e outros profissionais da Escola Augusto Severo, além da parceria com o Sesc de Cruzeiro do Sul, que disponibilizou o espaço e recebeu os estudantes durante a programação.

A direção da escola destacou a importância da parceria e reconheceu o trabalho do professor Roberto Vagner Pinheiro, responsável pela elaboração e organização do projeto.Para a comunidade escolar, experiências como a Trilha Verde demonstram que estudantes da zona rural também devem ter acesso a atividades educativas diversificadas, capazes de ampliar seus conhecimentos e proporcionar novas descobertas.

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