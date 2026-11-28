A ponte de acesso ao Balneário João Machado, localizada no Ramal do Japãozinho, em Cruzeiro do Sul, será interditada a partir desta segunda-feira (30) para obras de reconstrução. A previsão é de que os serviços durem sete dias.

Durante o período de interdição, moradores e frequentadores da região poderão utilizar as rotas alternativas pela BR-307 e pelos ramais do Fedico e do Sabiá.

A intervenção será realizada pelo Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade.

A orientação é que os usuários da via programem seus deslocamentos e utilizem os acessos alternativos durante a execução dos serviços.