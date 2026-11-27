Uma operação para o cumprimento de um mandado de prisão terminou com um homem baleado nesta quarta-feira (25), na região da Várzea, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência mobilizou equipes do Giro e da Rotam, vinculadas ao 6º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o suspeito desobedeceu à ordem de parada, investiu contra os agentes e entrou na residência de um morador na tentativa de escapar da abordagem.

Ainda conforme a versão da corporação, ao ser alcançado, o homem teria tentado tomar a arma de um dos militares, que efetuou um disparo, atingindo-o na região dos glúteos.

Após a intervenção policial, o suspeito foi preso e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital do Juruá para atendimento médico.

A identidade do homem e seu estado de saúde não foram informados no relato da ocorrência.