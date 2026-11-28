O aumento dos casos de malária em Rodrigues Alves levou o prefeito Salatiel Magalhães a emitir um alerta à população, especialmente aos moradores da zona rural. A orientação é buscar atendimento e realizar o exame de diagnóstico assim que surgirem os primeiros sintomas da doença.

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com representantes da saúde estadual e da equipe de epidemiologia da regional do Juruá, iniciou a elaboração de um plano de enfrentamento ao surto.

O prefeito destacou que moradores que apresentarem febre, calafrios ou dores de cabeça devem procurar imediatamente os agentes de endemias. Os profissionais realizam exames nas próprias comunidades rurais, facilitando o diagnóstico e o início do tratamento.

“Cuidar da saúde é uma obrigação nossa, mas também é um papel de todos”, afirmou Salatiel.

Segundo o gestor, as equipes municipais de saúde permanecerão de prontidão diariamente para atender a população. A administração municipal reforçou a importância da colaboração dos moradores para interromper a cadeia de transmissão e evitar que novos casos sejam registrados.