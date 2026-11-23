Uma mulher ficou desacordada após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (22), na Alameda das Águas, no município de Mâncio Lima, interior do Acre.

A vítima estava na garupa de uma motocicleta que colidiu contra a traseira de um carro. Com a força do impacto, ela foi arremessada ao chão e perdeu a consciência. O condutor da moto também sofreu escoriações.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, encaminhando a mulher ao Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.