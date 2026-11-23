Motoristas que trafegam pela BR-364, na entrada e saída de Cruzeiro do Sul, passaram a contar com um novo sistema de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As câmeras foram instaladas no km 752 da rodovia, nas proximidades do acesso à travessia do Rio Juruá, e funcionam nos dois sentidos da via.

De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, os equipamentos não são radares de fiscalização de velocidade. A finalidade é acompanhar o fluxo de veículos e contribuir para a segurança viária, com informações compartilhadas entre os setores responsáveis.

As câmeras integram o Projeto Alerta Brasil, sistema utilizado pela PRF para ampliar o monitoramento das rodovias federais e auxiliar no trabalho de prevenção e combate à criminalidade.

Instituído pelo Decreto nº 8.614, de 29 de dezembro de 2015, o projeto busca fortalecer as ações de segurança nas estradas brasileiras, oferecendo suporte tecnológico às atividades de fiscalização e policiamento rodoviário.