A ocupação de uma área destinada à construção de casas populares no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, motivou uma visita técnica de representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), da Prefeitura e do Movimento de Luta pela Moradia nesta quinta-feira (26). Atualmente, cerca de 20 famílias vivem no terreno.

A administração municipal acionou a Justiça por pretender utilizar o espaço para projetos habitacionais. Diante do impasse, a Comissão de Soluções Fundiárias do TJAC iniciou um trabalho de mediação para buscar um entendimento entre o município e os ocupantes.

Durante a visita, o juiz Erik da Fonseca Farhat, titular da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, conversou com moradores e conheceu as condições de vida das famílias. As informações coletadas servirão de base para uma reunião entre as partes. O magistrado também orientou que não sejam realizadas novas construções nem ampliada a ocupação durante as negociações.

O coordenador do Movimento de Luta pela Moradia e presidente do bairro Remanso, José Maria de Amorim Lima, afirmou que as famílias pretendem permanecer no local e não consideram o aluguel social uma alternativa aceitável.

Entre os moradores está Maria Lucédia Amorim Gomes, de 40 anos, mãe de oito filhos. Desempregada e beneficiária do Bolsa Família, ela relatou que chegou a vender a própria geladeira para comprar materiais e construir uma pequena moradia no terreno.

Segundo o procurador municipal, Carlos Moraes, a Prefeitura possui um projeto inicial para a construção de 20 unidades habitacionais destinadas a pescadores, com recursos federais, e busca novos investimentos para ampliar o número de beneficiários. Ele também sinalizou a possibilidade de contemplar algumas das famílias que atualmente ocupam a área.

A expectativa é que uma reunião seja realizada nos próximos dias para buscar uma solução consensual para o conflito.