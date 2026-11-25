Com a aproximação das festividades de fim de ano e o aumento da movimentação no comércio, a Polícia Militar do Acre iniciou as ações da Operação Papai Noel em Cruzeiro do Sul. A iniciativa busca ampliar a segurança de comerciantes, consumidores e frequentadores de espaços públicos durante o período natalino.

De acordo com o comandante da Polícia Militar no Vale do Juruá, major Abraão Silva, o policiamento já foi intensificado no município, e o lançamento oficial da operação deverá ocorrer ainda nesta semana. O quantitativo de militares empregados nas ações não foi divulgado.

Além de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, a operação contempla os municípios de Senador Guiomard, Brasileia, Tarauacá e Feijó.

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, destacou que a iniciativa busca proporcionar tranquilidade às famílias durante as compras e as celebrações de fim de ano.

“Esse é o nosso papel, garantir que a população se sinta segura de sair, aproveitar e fazer suas compras”, afirmou.

O reforço será realizado por meio de escalas extraordinárias, com policiais militares atuando durante seus períodos de folga. A medida garante a ampliação do efetivo nas áreas comerciais sem comprometer o policiamento habitual e o atendimento de ocorrências pelo telefone 190.