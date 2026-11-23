Um jovem de 25 anos, identificado como Pedro Arthur Tavares Maia, foi preso no último sábado (21), em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta, desobedecer ordens de parada e resistir à abordagem da Polícia Militar.

A ocorrência começou na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades do cruzamento com a Avenida 28 de Setembro, quando policiais avistaram o motociclista empinando uma Honda CG 160 Start. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor teria provocado os militares e iniciado uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Floresta.

Durante a perseguição, segundo a PM, o jovem desrespeitou sinalizações de trânsito e avançou cruzamentos, colocando em risco outros condutores. Após perderem o suspeito de vista, os policiais continuaram as buscas e conseguiram localizá-lo na Rua Rio de Janeiro, onde ele entrou com a motocicleta na garagem de uma residência.

Conforme o boletim de ocorrência, Pedro ainda tentou escapar e reagiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Na fiscalização, os militares constataram que a CNH do motociclista estava cassada por determinação judicial até 19 de agosto de 2028. A moto também apresentava pendências no licenciamento e multas vencidas.

O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Ciretran, enquanto o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis.