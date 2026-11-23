Um homem de 29 anos, identificado como Francisco Araújo Rodrigues, foi preso na noite deste domingo (22), em Cruzeiro do Sul, suspeito de dirigir sob efeito de álcool. A prisão aconteceu após o motociclista ser acompanhado por uma equipe da Polícia Militar ao trafegar em alta velocidade pelas ruas da cidade.

De acordo com a PM, Francisco conduzia uma Honda CG 150 Start vermelha pela Rua Pedro Teles, no bairro da Baixa, transportando um passageiro. Os dois estavam sem capacete e chamaram a atenção dos militares após o condutor atravessar um cruzamento em alta velocidade, colocando outros usuários da via em risco.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar a motocicleta no bairro João Alves. Durante a abordagem, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,95 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, resultado acima do limite que caracteriza crime de trânsito.

Diante da constatação, Francisco recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais. O passageiro foi liberado, enquanto a motocicleta foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).