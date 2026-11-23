O nível do Rio Juruá continua apresentando redução em Cruzeiro do Sul, mesmo durante o período em que as chuvas costumam ganhar intensidade na região. Nesta segunda-feira (23), o manancial atingiu a marca de 4,25 metros, conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

A medição representa uma queda de 9 centímetros em relação ao último sábado (21), quando o rio estava com 4,34 metros. Na sexta-feira (20), o nível era o mesmo, enquanto na quinta-feira (19) marcava 4,66 metros e, na quarta-feira (18), chegava a 4,76 metros. Ao todo, a redução foi de 51 centímetros em apenas cinco dias.

O comportamento do manancial chama a atenção por ocorrer em novembro, mês que normalmente marca o aumento das chuvas no Vale do Juruá e, consequentemente, a recuperação gradual do volume de água dos rios.

A situação também é observada em outros pontos da região. O Rio Crôa e o Igarapé Preto apresentam níveis de água abaixo dos registrados habitualmente nesta época do ano, indicando que a redução não está restrita ao Rio Juruá.