A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Nexus Occulti, que investiga a suposta ligação de ocupantes de cargos comissionados em órgãos públicos municipais com uma organização criminosa. A ação também apura crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam indícios de que o grupo criminoso estaria buscando ampliar sua influência por meio da nomeação e manutenção de pessoas ligadas à facção em funções públicas.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão para cumprimento em Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). Entre os investigados estão integrantes da organização criminosa, financiadores, empresários e agentes públicos suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 5 milhões e o sequestro de veículos vinculados aos alvos da operação. Durante as diligências, uma pessoa foi presa em flagrante, além da apreensão de dois veículos, aproximadamente R$ 40 mil em espécie, uma arma de fogo e munições.

O trabalho investigativo identificou ainda movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos, possíveis empresas de fachada e bens registrados em nome de terceiros, que seriam utilizados para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas.

Até o momento, a FICCO não divulgou os nomes dos agentes públicos investigados, os cargos ocupados nem quais órgãos municipais estariam envolvidos no suposto esquema.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação reúne forças de segurança federais e estaduais que integram a FICCO no Acre.