O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) prorrogou por mais um ano a investigação que apura possíveis irregularidades em uma contratação sem licitação realizada pela Câmara Municipal de Porto Walter. A medida foi formalizada pela promotora de Justiça substituta Taís Leite Milhomem e publicada no Diário Eletrônico do órgão.

O contrato, firmado por meio do procedimento de Inexigibilidade nº 001/2023, destinou R$ 46,8 mil à empresa E. P. Magalhães & Cia Ltda. para a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil ao Legislativo municipal.

Uma análise realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público identificou falhas na transparência do processo, ausência de pesquisa de preços e fortes indícios de simulação, uma vez que todos os atos do procedimento apresentavam a mesma data.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o vínculo da empresa com a Câmara Municipal, mantido desde 2003. Mesmo após o envio de documentos complementares pelo Legislativo, as inconsistências apontadas pela equipe técnica persistiram.

Diante das suspeitas, a promotora solicitou a elaboração de um parecer técnico-jurídico ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, que deverá avaliar a legalidade da contratação e a eventual configuração de improbidade administrativa.

Com o resultado da análise, o Ministério Público decidirá sobre a realização de novas diligências, a adoção de medidas judiciais, a expedição de recomendações ou o arquivamento do inquérito.

Até o momento, as irregularidades apontadas permanecem sob investigação, sem conclusão definitiva sobre eventuais responsabilidades.