A estiagem atípica do Rio Juruá tem provocado dificuldades no transporte de alimentos, combustíveis e outras mercadorias que saem de Cruzeiro do Sul com destino a municípios do Acre e do Amazonas. Nesta quarta-feira (25), o manancial atingiu apenas 3,84 metros, conforme dados da Defesa Civil Municipal.

O cenário contrasta com os registros dos últimos anos. Na mesma data, em 2025, o rio marcava 7,29 metros, enquanto em 2024 atingia 8,17 metros. A diferença evidencia a intensidade da seca em um período tradicionalmente marcado pelo aumento das chuvas na região.

Bancos de areia, trechos rasos e troncos de árvores têm dificultado a navegação, especialmente nas rotas para Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Ipixuna. Para evitar acidentes e encalhes, os transportadores estão reduzindo o volume das cargas e recorrendo a embarcações menores para concluir as viagens.

Jair Marcos Barroso, conhecido como Peruano, realiza o transporte de mercadorias para Marechal Thaumaturgo. Com uma embarcação que suporta 15 toneladas, atualmente consegue transportar apenas entre 10 e 12 toneladas. Apesar dos prejuízos, ele afirma que ainda não reajustou o preço do frete.

“Era para estar com água boa, mas está secando mais. Os barcos estão ficando tudo na metade da viagem esses dias porque não estão chegando, está seco”, relatou.

Na rota para Ipixuna, no Amazonas, a situação também é preocupante. Segundo o comandante Francisco Contes da Silva, conhecido como Neguim, um dos pontos mais críticos está abaixo de Guajará, onde os navegadores precisam entrar na água para identificar locais seguros de passagem.

A redução da capacidade de transporte e o aumento dos custos operacionais podem refletir diretamente no preço das mercadorias e comprometer o abastecimento dos municípios que dependem da navegação fluvial.

Com a proximidade das festividades de fim de ano, os trabalhadores do setor aguardam a intensificação das chuvas para que o nível do Juruá volte a subir e as viagens sejam normalizadas.