As 22 prefeituras do Acre receberão, nesta segunda-feira (30), o último repasse de novembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o montante bruto destinado ao estado ultrapassa R$ 32,5 milhões.

Com os descontos obrigatórios de 20% do Fundeb e 1% do Pasep, o valor líquido que entrará nos cofres municipais será de aproximadamente R$ 25,7 milhões.

Rio Branco receberá a maior parcela dos recursos, com R$ 18,8 milhões brutos e R$ 14,8 milhões líquidos. Nos municípios do interior, os repasses variam de acordo com os coeficientes populacionais utilizados para a distribuição do fundo. Cidades com coeficiente 0,6 receberão R$ 318,5 mil brutos, enquanto aquelas com índice 1,0 terão direito a R$ 530,8 mil.

O levantamento da CNM também aponta que dois municípios acreanos sofreram redução de quotas, com reflexos na parcela de ajuste prevista pela Lei Complementar nº 198/2023.

Em todo o país, o último repasse de novembro soma R$ 6,04 bilhões, registrando crescimento nominal de 4,56% em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do mês, o aumento real, descontada a inflação, chegou a 10,54%.

Já no acumulado de 2026, o FPM apresenta crescimento nominal de 10,26%, representando cerca de R$ 21,47 bilhões adicionais aos cofres municipais brasileiros em relação a 2025.

O fundo é uma das principais fontes de receita das administrações municipais, especialmente das pequenas cidades, que dependem das transferências federais para manter serviços públicos e cumprir compromissos financeiros.