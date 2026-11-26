O Podcast Folha do Juruá recebe, na próxima terça-feira, 1º de dezembro, o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, para o seu 15º episódio. A entrevista será transmitida ao vivo, a partir das 19h.

O bate-papo será uma oportunidade para conhecer um pouco mais da trajetória pessoal e política do gestor, além de abordar os desafios da administração municipal, as ações desenvolvidas pela prefeitura e as perspectivas para o futuro de Rodrigues Alves.

O episódio também será um espaço para discutir assuntos de interesse da população, o cenário político regional e os projetos voltados ao desenvolvimento do município.

Com a proposta de promover diálogos relevantes e aproximar a população das personalidades e lideranças do Vale do Juruá, o podcast segue fortalecendo seu espaço de comunicação e informação na região.

A transmissão será realizada pelos canais oficiais do Folha do Juruá no YouTube (@folhadojurua1)⁠ e no Instagram (@folhadojurua)⁠.

A população está convidada a acompanhar mais um episódio e participar da transmissão ao vivo.