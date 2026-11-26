No Acre, mal termina uma eleição e já começam a ser desenhados os cenários para a próxima disputa eleitoral. De olho nas eleições municipais de 2028, o ex-prefeito Deda Amorim começa a intensificar o diálogo com importantes lideranças políticas, sinalizando os primeiros movimentos de articulação para o próximo pleito.

Nesta quarta-feira (25), Deda divulgou em suas redes sociais um encontro com as vereadoras Ernizia e Orlinete Esmyth, marcado pelo diálogo, pela união e pelo alinhamento de ideias e projetos voltados ao futuro do município.

Na publicação, o ex-prefeito destacou a importância da construção de parcerias e do compromisso com o desenvolvimento municipal, deixando claro que as eleições de 2028 já estão no seu horizonte político.

“A política se faz com diálogo, parceria e compromisso. Vamos em frente, olhando para 2028 com responsabilidade e disposição para trabalhar pelo nosso povo!”, declarou Deda.

Embora ainda não tenha anunciado oficialmente uma eventual candidatura, a movimentação do ex-prefeito sinaliza uma aproximação com lideranças que poderão desempenhar um papel importante na construção de alianças para a próxima disputa municipal.

Mesmo faltando quase dois anos para as eleições, os bastidores da política acreana já começam a ganhar novos contornos, e os primeiros movimentos em direção a 2028 estão sendo feitos.