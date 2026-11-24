O Podcast Folha do Juruá realiza, nesta terça-feira (24), mais uma edição com uma entrevista especial. O convidado do 14º episódio será o Dr. Rondney Brito, em uma transmissão ao vivo a partir das 19 horas.

A proposta é proporcionar ao público um bate-papo dinâmico e descontraído, abordando experiências, trajetória profissional e assuntos de interesse da população.

Durante a transmissão, os internautas poderão acompanhar a entrevista e interagir por meio dos comentários nas plataformas digitais.

O Podcast Folha do Juruá busca fortalecer o espaço de diálogo, informação e aproximação com a comunidade, recebendo convidados de diferentes segmentos da sociedade.

A entrevista será transmitida pelos canais oficiais do Folha do Juruá:

YouTube: @folhadojurua1

Instagram: @folhadojurua

Horário: 19h, horário do Acre.