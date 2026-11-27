A Polícia Civil do Acre deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a Operação Império, com o objetivo de avançar nas investigações sobre o roubo milionário registrado no Shopping Popular Aquiri, em Rio Branco. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no bairro Rosa Linda e resultou em prisões por tráfico de drogas e favorecimento pessoal.

O crime ocorreu no dia 25 de junho deste ano, quando aproximadamente 170 aparelhos celulares foram roubados de uma loja do centro comercial, causando um prejuízo estimado em R$ 1 milhão. Na ocasião, um dos suspeitos foi preso em flagrante e parte da mercadoria recuperada.

Com o avanço das investigações, a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) identificou o homem apontado como responsável por planejar o crime, fornecer o armamento e receber a maior parte dos produtos roubados.

Durante a operação desta sexta-feira, o principal investigado, que possui mandado de prisão preventiva em aberto, conseguiu fugir. A suspeita de que ele tenha recebido ajuda de terceiros levou a uma prisão em flagrante por favorecimento pessoal.

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar o investigado e esclarecer a participação dos demais envolvidos. A população pode colaborar com informações por meio dos canais oficiais de denúncia.