O vereador Auciélio Lima da Silva, conhecido como Baixinho do Baiano (PP), foi eleito presidente da Câmara Municipal de Porto Walter na noite desta quinta-feira (26). O parlamentar foi condenado a 6 anos, 10 meses e 8 dias de prisão pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a companheira.

A eleição ocorreu durante a sessão que também apreciou o orçamento do Executivo Municipal. Com chapa única, a nova Mesa Diretora terá Cleide Silva como vice-presidente, Robson Rodrigues como primeiro-secretário e Racildo Cameli como segundo-secretário.

A condenação do parlamentar foi proferida em 29 de janeiro deste ano pela juíza Marilene Goulart Veríssimo Zhu, da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul.

O caso remonta ao dia 25 de dezembro de 2023, quando o vereador teria agredido a companheira dentro de um veículo. As agressões chegaram ao conhecimento da Polícia Civil em maio de 2024, por meio de uma denúncia anônima acompanhada de três vídeos. A vítima precisou receber atendimento médico.

Segundo informações divulgadas pelo ac24horas, o advogado Giordano Simplicio Jordão, responsável pela defesa do parlamentar, informou que o processo está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). À época da condenação, o vereador afirmou que permanecia casado com a vítima e ressaltou que a decisão judicial não era definitiva.

Baixinho do Baiano é o segundo parlamentar condenado por violência doméstica a ser eleito para comandar o Legislativo de Porto Walter. O primeiro foi Rosildo Cassiano, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, recentemente, foi preso durante uma operação da Polícia Federal, sendo liberado após o pagamento de fiança.