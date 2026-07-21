Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Um caminhão Ford F-4000 carregado com mercadorias afundou no Rio Juruá, no município de Porto Walter, na noite do último domingo (19), após apresentar uma falha mecânica durante a descida da rampa de acesso ao porto. O motorista conseguiu sair do veículo antes que ele fosse completamente tomado pelas águas e escapou sem ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 22h e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros que já se encontravam em Porto Walter em razão da Operação Fogo Controlado. A equipe realizou os primeiros procedimentos no local e constatou que a retirada do caminhão exigiria uma operação especializada, devido à profundidade e às condições do rio.

Na segunda-feira (20), uma equipe de mergulhadores do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi deslocada de Cruzeiro do Sul para Porto Walter com a missão de realizar a operação de retirada do veículo submerso.

De acordo com a subcomandante do batalhão, capitã Laiza Mendonça Luz, as informações preliminares apontam que o caminhão perdeu a capacidade de frenagem enquanto descia a rampa de acesso ao porto. Sem conseguir controlar o veículo, o motorista acabou entrando no Rio Juruá, onde o caminhão ficou completamente submerso.

"A operação exige técnicas de mergulho e uma série de medidas de segurança para evitar novos riscos aos militares envolvidos e garantir a retirada do caminhão da forma mais segura possível", explicou a oficial.

Além da equipe especializada em mergulho, o Corpo de Bombeiros articulou apoio junto à Defesa Civil Municipal e à Prefeitura de Porto Walter para disponibilizar máquinas pesadas, cabos de aço e outros equipamentos necessários para a remoção do caminhão.

Até esta terça-feira (21), não havia sido divulgado o valor do prejuízo causado pelo acidente. A estimativa dos danos deverá ser feita somente após a conclusão da operação de retirada do veículo do fundo do Rio Juruá.