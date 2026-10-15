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Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

Deputado estadual eleito, Jailson Amorim teria decidido mudar de lado justamente no momento decisivo da disputa pelo Governo do Acre.

15/10/2026 às 18h24
Por: Redação Fonte: Redação
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Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

Deputado estadual eleito, Jailson Amorim teria decidido mudar de lado justamente no momento decisivo da disputa pelo Governo do Acre. A movimentação levanta um questionamento: até onde vai a lealdade política quando os interesses e as alianças mudam?

 

Na política, costuma-se dizer que é nos momentos de dificuldade que se conhece quem realmente permanece ao lado de seus aliados. E uma movimentação atribuída ao deputado estadual eleito Jailson Amorim, de Rodrigues Alves, coloca essa velha reflexão novamente em debate.

 

Após caminhar ao lado de Alan Rick durante o primeiro turno das eleições de 2026, Jailson teria decidido mudar de embarcação no segundo turno, passando a apoiar Mailza Assis. A mudança acontece justamente na fase em que Alan Rick precisa reunir forças, ampliar alianças e manter seus apoiadores para a reta final da disputa.

 

A situação inspirou uma charge que retrata, com humor e ironia, o cenário político: de um lado, o barco de Alan Rick enfrentando uma forte tempestade; do outro, a embarcação de Mailza Assis. No meio da travessia, Jailson Amorim aparece saltando de um barco para outro, enquanto Alan Rick permanece na embarcação em dificuldades.

 

Mas o detalhe que chama ainda mais atenção é quem fica para trás: Neto do Jamilson, conhecido como fiel escudeiro de Jailson Amorim.

 

Enquanto Jailson teria escolhido outro caminho político, Neto permanece ao lado de Alan Rick, simbolizando uma situação curiosa: dois aliados que caminharam juntos agora estariam em embarcações diferentes.

 

Lealdade tem prazo de validade na política?

 

A mudança de apoio levanta uma discussão que vai além de nomes e partidos. Afinal, até que ponto uma aliança política representa compromisso com um projeto, e em que momento passa a ser apenas uma questão de conveniência?

 

É legítimo que lideranças revejam posicionamentos e construam novas alianças. Entretanto, quando uma mudança acontece justamente no momento em que um antigo aliado enfrenta uma disputa decisiva, os motivos dessa decisão naturalmente passam a ser questionados.

 

No caso de Jailson Amorim, a pergunta que fica é: o que mudou entre o primeiro e o segundo turno para justificar a troca de apoio?

 

Seria uma mudança de convicção política, uma nova avaliação sobre os projetos para o Acre ou uma decisão baseada em interesses particulares?

 

Sem uma explicação pública do deputado eleito, não é possível afirmar quais fatores determinaram sua escolha.

 

A charge resume essa discussão em uma única imagem: um político deixando uma embarcação em dificuldades e seguindo para outra, enquanto antigos companheiros permanecem enfrentando a tempestade.

 

No fim das contas, a política é feita de alianças, escolhas e consequências. E o episódio deixa uma reflexão: a verdadeira lealdade se demonstra apenas quando o barco navega em águas tranquilas ou, principalmente, quando começa a enfrentar a tempestade?

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