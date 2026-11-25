O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) estabeleceu o prazo de 180 dias para que a Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo adeque sua legislação e regularize a estrutura do quadro de servidores efetivos do Poder Legislativo.

A determinação consta no Acórdão nº 15.807/2026, publicado nesta terça-feira (24), no Diário Eletrônico de Contas. A decisão foi aprovada por unanimidade durante julgamento realizado em 25 de junho, sob a relatoria do conselheiro Antonio Jorge Malheiro.

A medida decorre de uma inspeção realizada pelo Tribunal para verificar a quantidade de cargos efetivos, comissionados e temporários existentes na Câmara. O processo identifica Francisco Ribeiro da Silva Filho como responsável.

Com a decisão, o atual presidente do Legislativo Municipal deverá ser notificado para promover as alterações na legislação, incluindo a elaboração de uma tabela que especifique o número de cargos efetivos por função ou carreira.

As adequações deverão respeitar os princípios constitucionais da legalidade, do planejamento e da transparência, além das normas de controle dos gastos com pessoal.

O cumprimento da determinação será fiscalizado pela Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas.