Moradores do município acreano sentiram os reflexos do abalo sísmico registrado na noite desta sexta-feira (20), em território peruano.

Um forte terremoto de magnitude 6,9 atingiu o Peru na noite desta sexta-feira (20) e teve seus efeitos percebidos por moradores de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O fenômeno foi registrado às 19h09, pelo horário local, e chamou a atenção pela intensidade do abalo.

Segundo informações do monitoramento sísmico, o epicentro foi localizado a aproximadamente 22 quilômetros a oeste-noroeste de Ondores, no Peru, a uma profundidade de 142 quilômetros.

Apesar da distância entre o epicentro e o município acreano, as ondas sísmicas alcançaram a região do Vale do Juruá, fazendo com que o tremor fosse sentido em Cruzeiro do Sul.

A magnitude de 6,9 representa um terremoto de forte intensidade. A profundidade em que ocorreu o fenômeno também pode contribuir para que suas ondas sejam percebidas em localidades distantes do epicentro.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre danos materiais ou vítimas em Cruzeiro do Sul relacionados ao tremor.