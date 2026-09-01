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Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

A relação entre o prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson parece atravessar seu momento mais delicado.

01/09/2026 às 07h49
Por: Redação Fonte: Redação
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Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

A relação entre o prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson parece atravessar seu momento mais delicado. A exoneração de duas secretárias municipais, entre elas a esposa do próprio vice-prefeito, acendeu de vez o sinal de alerta sobre um possível racha dentro da atual gestão de Rodrigues Alves.

 

A decisão chama atenção porque vai muito além de uma simples troca administrativa. Ao retirar do primeiro escalão uma pessoa diretamente ligada ao vice, Salatiel coloca em evidência o desgaste político dentro do grupo que venceu as eleições municipais de 2024.

 

O episódio ganha ainda mais repercussão porque, até recentemente, prefeito e vice apareciam politicamente no mesmo campo e demonstravam unidade. Agora, a exoneração levanta uma pergunta inevitável nos bastidores: Salatiel e Neto do Jamilson ainda caminham juntos?

 

Em pleno período eleitoral, um eventual rompimento pode provocar consequências importantes na política de Rodrigues Alves, principalmente na divisão de lideranças e apoios.

 

Enquanto não há uma manifestação pública esclarecendo os motivos e a situação da relação entre os dois, uma coisa é certa: a aparente unidade da gestão sofreu um forte abalo, e o racha que antes poderia estar restrito aos bastidores começa a ganhar as ruas de Rodrigues Alves.

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