Uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) terminou com um homem morto, outro ferido e um helicóptero destruído pelo fogo no Ramal do Mucuim, localizado a aproximadamente 18 quilômetros da sede do município de Carauari, no interior do Amazonas.

A ação foi desencadeada após equipes do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) receberem uma denúncia de que a aeronave estaria sendo utilizada para o transporte de entorpecentes na região.

Segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros ao tentarem realizar a abordagem. Durante o confronto, o helicóptero foi atingido, caiu e acabou consumido pelas chamas.

Um dos ocupantes da aeronave foi baleado e morreu no local, conforme constatado por uma equipe médica. O segundo suspeito sofreu escoriações.

Durante a operação, os militares apreenderam armas de fogo, munições, aparelhos celulares, equipamentos de comunicação e navegação, além de outros materiais.

O caso deverá ser investigado para esclarecer a possível ligação da aeronave com o tráfico de drogas e identificar a participação dos envolvidos em atividades criminosas no interior do Amazonas.