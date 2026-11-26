A Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu, nesta terça-feira (24), Carlos Soares da Silva, de 49 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca do município. O homem foi condenado a 13 anos e três meses de reclusão pelo crime de furto.

Natural de Cruzeiro do Sul, Carlos cumpria pena em regime aberto, mas deixou de comparecer em juízo e não foi encontrado no endereço informado à Justiça, descumprindo as condições estabelecidas para o cumprimento da sentença.

Diante da situação, o Ministério Público solicitou a regressão cautelar do regime prisional, considerando a conduta do condenado uma falta grave. A Justiça acatou o pedido e determinou a transferência do regime aberto para o semiaberto.

Além da pena de reclusão, Carlos foi condenado ao pagamento de 40 salários mínimos, considerando os valores vigentes à época dos fatos.

O mandado de prisão, cumprido pela Polícia Civil, possui validade até 23 de fevereiro de 2036.