Um homem identificado como Francisco Falcão Barroso de Freitas, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (24), suspeito de envolvimento no furto de oito botijões de gás do Posto Solimões, situado na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas por um funcionário do estabelecimento, quatro botijões cheios e quatro vazios foram levados por indivíduos que teriam seguido em direção ao Trapiche da Lagoa.

Durante o patrulhamento na região central da cidade, os militares localizaram dois homens em atitude suspeita. Um deles fugiu ao perceber a aproximação da viatura, enquanto Francisco permaneceu no local, sentado ao lado de um botijão de gás.

Ao ser abordado, o homem negou envolvimento no crime e afirmou que o objeto havia sido deixado por terceiros. Ele também relatou ter visto pessoas transportando botijões nas proximidades da Avenida Mâncio Lima.

Diante da ocorrência, Francisco foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com o botijão recuperado, para a adoção dos procedimentos cabíveis e esclarecimento dos fatos.