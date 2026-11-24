A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul cumpriu, no final da última semana, um mandado de prisão contra um homem condenado a mais de 12 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima era sua própria enteada, que sofreu abusos sexuais durante a infância.

Segundo o delegado Vinícius Almeida, os crimes vieram à tona somente após o término do relacionamento entre o condenado e a mãe da vítima, quando a criança conseguiu revelar à família o que havia sofrido.

As investigações foram concluídas no início de 2025, e o processo judicial resultou na condenação do homem. Após a expedição do mandado de prisão, os policiais civis localizaram o condenado e o encaminharam à unidade penitenciária de Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

Delegacia recebe até dois casos por semana

O delegado também chamou a atenção para a frequência dos registros de estupro de vulnerável no município. Segundo Almeida, a delegacia recebe, em média, de uma a duas ocorrências dessa natureza por semana.

Diante da gravidade desses crimes, a Polícia Civil mantém as investigações como prioridade, buscando garantir a responsabilização dos autores e assegurar justiça às vítimas e seus familiares.